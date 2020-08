Europosłanka PO Magdalena A. z zarzutami prokuratorskimi

Jest akt oskarżenia przeciwko pięciu osobom, w tym europosłance Platformy Obywatelskiej Magdalenie A. oraz jej matce – informuje Polska Agencja Prasowa za Prokuraturą Krajową. Europosłanka miała składać fałszywe zeznania podatkowe.

Żona zmarłego prezydenta Gdańska, która obecnie jest europposłanką Po miała w zeznaniach podatkowych za lata 2011-2012 zataić odpowiednio niemal 300 tysięcy złotych i 100 tysięcy dochodów. Prokuratura zarzuca jej także nierozliczenie dochodów z wynajmu mieszkań, jako prowadzonego w warunkach pozarolniczej działalności gospodarczej. Śledczy twierdzą, że uszczuplenie podatku wyniosło niemal 120 tysięcy złotych. Europosłance grozi grzywna lub kara pozbawienia wolności.

Jak dalej dodaje Prokuratura Krajowa w swoim komunikacie:

„Janinie A. – prokurator zarzucił składanie fałszywych zeznań w postępowaniu podatkowym oraz w postępowaniu karnym. W latach 2014-2015 będąc przesłuchiwana w charakterze świadka, złożyła fałszywe zeznania na okoliczność posiadania przez dziadka Magdaleny A. znacznych oszczędności pieniężnych liczonych w setkach tysięcy złotych, które miały być źródłem darowizn na rzecz Pawła i Magdaleny A. W rzeczywistości dziadek Magdaleny A. nie dysponował znacznym majątkiem. Na dalszym etapie postępowania podatkowego Janina A. złożyła oświadczenie, w którym potwierdzała zatajenie istotnych informacji na temat darowizn, które według pierwotnej wersji miały pochodzić z majątku nieżyjącego ojca Janiny A.”.

Poinformowano także:

„Wśród oskarżonych są dwaj biznesmeni. Zarzuca się im przestępstwo korupcyjne określone w art. 229 par 1 i 4 kk. W toku śledztwa prokurator Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu ustalił, że podłożem korupcyjnych działań biznesmenów było dążenie do zapewniania sobie przychylności w postępowaniu w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Plan ten zakładał niekorzystne dla inwestora rozwiązania urbanistyczne. W czasie gdy przeprowadzono przyspieszoną procedurę zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego prezydent Gdańska i członkowie jego rodziny kupili po zaniżonych cenach trzy mieszkania. W stosunku do prezydenta Gdańska i członków jego rodziny inwestor zastosował znacznie niższe ceny przy nabyciu mieszkań w porównaniu do innych klientów nabywających lokale w ramach inwestycji w Gdańsku- Jelitkowie z czego wynikała korzyść majątkowa w kwocie prawie 350 tysięcy złotych. Ceny kupionych mieszkań były sprzeczne z polityką sprzedaży, założeniami cennikowymi oraz nie znajdowały uzasadnienia w świetle bardzo dużego zainteresowania mieszkaniami przez potencjalnych klientów. Wobec nabywców innych mieszkań zastosowano ceny znacznie wyższe mimo podobnych okoliczności ich zakupu i nie stosowano znaczących upustów jak wobec kupujących prezydenta Gdańska oraz członków jego rodziny.”

dam/PAP/pk.gov.pl