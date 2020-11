Episkopat Anglii deklaruje pomoc ofiarom nadużyć

W Wielkiej Brytanii opublikowano kolejny raport dotyczący seksualnego wykorzystywania nieletnich. Po skandalu jaki wybuchł w 2011 roku, kiedy śmierć prezentera BBC Jimmy'ego Savile'a ujawniła potworną skalę tego procederu w mediach publicznych, powołano Niezależne Śledztwo Wykorzystywania Seksualnego Dzieci (IICSA). Badana jest instytucja po instytucji. Obecny raport dotyczy Kościoła katolickiego w Anglii i Walii.

Raport ujawnia, że w latach 1970-2015 Kościół katolicki Anglii i Walii otrzymał ponad 900 skarg, dotyczących ponad 3 tysięcy przypadków wykorzystywania seksualnego dzieci. W ramach śledztwa przestudiowano przypadki dotyczące angielskiej kongregacji benedyktynów i archidiecezji Birmingham.

Raport stwierdza, że w wielu przypadkach przede wszystkim podejmowano działania służące ochronie domniemanych sprawców i reputacji Kościoła katolickiego, w mniejszym stopniu skupiając się na pomocy ofiarom.

W 2018 roku przed komisją stawił się arcybiskup Westminsteru, kardynał Vincent Nichols, który przeprosił wówczas za błędy i uchybienia Kościoła katolickiego. Jednak jak stwierdzają autorzy raportu: „nie uznał żadnej osobistej odpowiedzialności ani nie okazał współczucia ofiarom w ostatnich zbadanych przez nas sprawach”.

Raport odnotowuje: „Stolica Apostolska i jej ambasador w Wielkiej Brytanii mimo wielokrotnych próśb nie złożyli zeznań”.

Kardynał Nichols w nagraniu video skierowanym do ofiar i autorów raportu podziękował za „wydobycie na światło dzienne tego, co zostało ukryte i za pomoc w pokonaniu kolejnego etapu zgłębiania tych strasznych, trudnych spraw”.

„Przede wszystkim chcę porozmawiać z każdym, kto padł ofiarą wykorzystywania seksualnego w dzieciństwie, w kontekście wspólnoty katolickiej” – zadeklarował przywódca Kościoła katolickiego w Anglii i Walii, dodając: „chcę jeszcze raz powiedzieć, jak bardzo mi przykro i jak bardzo jestem przybity faktem, że ta krzywda została wam wyrządzona i do tego wyrządzona w naszym imieniu. I obiecuję wam, że będziemy dalej pracować. Chciałbym, aby ludzie, którzy padli ofiarą wykorzystywania seksualnego, ujawnili się i byli przekonani, że zostaną wysłuchani” – powiedział kardynał Nichols i powtórzył: „Zostaniesz wysłuchany i otrzymasz pomoc. Jesteśmy zdeterminowani, aby lepiej reagować na każdy zarzut wykorzystywania seksualnego”.

W oświadczeniu episkopatu Anglii i Walii m.in. czytamy:

„Przepraszamy wszystkie ofiary, że nie zostały przez nas odpowiednio wysłuchane lub nie dostały odpowiedniego wsparcia. Słuchając z pokorą tych, którzy cierpieli, możemy przyczynić się do uzdrowienia ran, a także uczyć się od tych, którzy są najbardziej bezpośrednio dotknięci, w jaki sposób musimy ulepszyć nasze standardy, zasady i procedury ochrony Kościoła”.

„W przypadku błędów i niespójności w stosowaniu naszych procedur zabezpieczających uznajemy je i zobowiązujemy się do działań, które przyniosą poprawę. Przemoc jest złym czynem wymierzonym w najsłabszych; nigdy nie można tego usprawiedliwiać ani ukrywać. Nadużycia dokonane wobec dzieci i wynikające z tego szkody dla życia ludzi nie mogą zostać naprawione. Za to bez zastrzeżeń przepraszamy i jesteśmy zobowiązani do uważnego wsłuchiwania się w głosy tych, którzy byli wykorzystywani. To sprawozdanie jest ważnym momentem na naszej drodze do ochrony Kościoła katolickiego. Zostanie ono teraz szczegółowo omówione przez nas, biskupów na Zgromadzeniu Plenarnym, rozpoczynającym się w przyszłym tygodniu, abyśmy mogli zbadać, jak uwzględnić wyniki tego ważnego dochodzenia w życiu i pracy Kościoła, aby konsekwentnie chronić dzieci i osoby bezbronne”.

Wyniki raportu spotkały się z wezwaniami do rezygnacji kardynała Nicholsa. W rozmowie z agencją prasową PA powiedział: „Niedawno skończyłem 75 lat. Zgodnie z prawem Kościoła przedłożyłem Papieżowi moją rezygnację, otrzymując jednoznaczną odpowiedź, abym trwał na stanowisku. Więc to właśnie robię. Zapytany, czy jest właściwą osobą do przewodzenia Kościołowi katolickiemu w Anglii i Walii kardynał Nichols jeszcze raz podkreślił: „Robię, co mi powiedziano. Ojciec Święty umieścił mnie tutaj i mówi, żebym tu został – to mi wystarczy”.

Trwające dochodzenie w sprawie przemocy seksualnej wobec dzieci (IICSA) dotyczy przestępstw seksualnych, których dokonały osoby publiczne, i które popełniono w powszechnych i publicznych instytucjach Anglii i Walii: w szkołach, domach dziecka, placówkach służby zdrowia, w siłach zbrojnych, a także w instytucjach prywatnych i w Kościele anglikańskim i katolickim.

Pełna treść raportu IICSA oraz stanowisko Kościoła katolickiego dostępne są na stronie episkopatu Anglii i Walii pod adresem: cbcew.org.uk.

Vaticannews.va/Elżbieta Sobolewska-Farbotko Radio Bobola (Wielka Brytania)