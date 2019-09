Ekspert: Wyrok TSUE ws. gazociągu OPAL może pokrzyżować plany Moskwy w Europie

„ Główna zasada, do której odwołał się sąd UE, to solidarność” - powiedział ekspert ds. energetyki i polityki międzynarodowej na Wolnym Uniwersytecie Berlina Thomas W. O’Donell. Komentował w ten sposób decyzję Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ws. gazociągu OPAL.

„Sąd stwierdził, że solidarność ma zastosowanie nie tylko wtedy, kiedy istnieje sytuacja wyjątkowa – kiedy brakuje gazu i trzeba się nim dzielić. Solidarność to również branie pod uwagę interesów innych państw – w tym przypadku Polski – przy wydawaniu pozwoleń na korzystanie z infrastruktury”.

Jak podkreśla O’Donell – sędziowie swoim wyrokiem ograniczyli możliwości korzystania z przepustowości OPAL i przynajmniej w pewnej mierze postawili pod znakiem zapytania sens projektu Nord Stream. Przypomniał, że OPAL był bardzo ważnym ogniwem planu omijania Ukrainy i Polski oraz przesyłania rosyjskiego gazu bezpośrednio do odbiorców w Europie Zachodniej oraz Południowej.

„Biorąc pod uwagę ducha wtorkowego werdyktu, Rosja i Niemcy mogą mieć problem, kiedy taka sprawa trafi do sądu UE”.

Ekspert zaznacza, że Moskwa w ostatnim czasie poniosła kilka innych, dotkliwych porażek jeśli chodzi o realizację strategii gazowej wobec UE i Ukrainy. Przede wszystkim – nie zostanie on ukończony do końca 2019 roku. „Wytrąca to z rąk Gazpromowi narzędzie szantażu w negocjacjach z Naftohazem na temat tranzytu gazu przez Ukrainę” - podkreśla O’Donell.