Ekonomiści: Otwierać Polskę i Europę póki czas

Zamkniecie granic UE dla obywateli UE mogło mieć sens, gdy przypadki zachorowań ograniczały się do przyjezdnych. Styczeń? Gdy jednak transmisja jest już lokalna zamykanie granic państwowych w UE dla jej obywateli szkodzi gospodarce i utrudnia zwalczanie choroby (np. personel medyczny nie może dotrzeć do pracy po drugiej stronie granicy).

Zamknięcie granic zerwało połączenia transgraniczne, które do tej pory sprawiały, że z punktu widzenia życia gospodarczego i społecznego granice te miały małe znaczenie.



Polityka zdrowotna i ekonomiczna musi obecnie zakładać, że: (1) w każdym kraju istnieją ogniska COVID-19 i (2) są one na tyle gęsto rozsiane w populacjach, że prawdopodobieństwo zarażenia zawsze jest niezerowe. Nie ma zatem powodu, by obywatele innych krajów członkowskich odwiedzający dany kraj podlegali innym ograniczeniom niż obywatele tego kraju. Mówiąc obrazowo, z punktu widzenia władz nie powinno mieć znaczenia, kto stoi w kolejce do kasy, jeśli zachowane są odstępy, wszyscy mają maski (o ile prawo w danym kraju tego wymaga) i kasjer jest chroniony przed bezpośrednim kontaktem.