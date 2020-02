Ekodziałacz zakłócił spotkanie Prezydenta Dudy

Urszula 5.2.20 19:56

Oj, Duda, zapatrzyłeś sie na Morawca i kłamiesz jak z nut. Po co ci to.

To nie wielki brat decydował o rozwoju energetyki opartej na węglu. To za socjalizmu, w

komunistycznym aparacie władzy o inwestycjach decydowały wyniki zmagań różnych frakcji i grup interesu, walczących o wpływy i fundusze rozdzielane centralnie. Najsilniejszą z nich okazała się frakcja powiązana ściśle z branżami surowcowymi, głównie górnictwem węgla kamiennego i hutnictwem. Na jej czele stał wtedy wpływowy polityk Szałajda. Rosjanie jak najbardziej chcieli sprzedać Polsce elektrownię atomową taką samą jaka działała w Czarnobylu. Obecny rząd PiS tez jest podzielony na frakcje i grupy interesu. W siłę rośnie partia Ziobry i jest bardzo prawdopodobne, że zepchnie PiS z pozycji lidera. Co zrobi Kaczyński trudno zgadnąć. Jego miejsce i pozycja są w tej chwili zagrożone.