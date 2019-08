Lewicowy dziennikarz kpi z burzy na Giewoncie. ,,Pielgrzymka na Giewont w burzę z politykami PiS. Wszyscy za ręce''

Dziennikarz i publicysta Ziemowit Szczerek, który pisał m.in. dla „Polityki” i „Gazety Wyborczej” udostępnił w mediach społecznościowych żenujący wpis. We wpisie możemy przeczytać, że ów dziennikarz miał sen... o abp. Marku Jędraszewskim.

- Śniło mi się, że abp. od tęczowej zarazy, zawsze zapominam jak on się nazywa, wezwał do postawienia na Giewoncie lasu krzyży metalowych, i do zorganizowania tam masowej pielgrzymki Rodziny Radia Maryja, Klubów Gazety Polskiej, polityków Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji a także Młodzieży Wszechpolskiej, Organizacji Narodowo-Radykalnej i innych zrzeszeń tego typu. Ogłosił, że pielgrzymka ma się odbyć podczas burzy z piorunami, żeby udowodnić, że Jezus kocha Polskę i nie skrzywdzi swoich owieczek. I że wszyscy mają się trzymać za ręce - czytamy