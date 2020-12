Dworczyk: W Polsce nie brakuje respiratorów. To fake news

- Apeluję do wszystkich polityków o odpowiedzialność i o niewykorzystywanie epidemii do tego, żeby realizować partykularne cele polityczne – powiedział dzisiaj podczas konferencji prasowej szef kancelarii premiera Michał Dworczyk.

Dworczyk odniósł się w ten sposób do informacji przekazywanej dzisiaj przez w niektórych mediach przez polityków opozycji, jakoby w Polsce brakowało respiratorów. Stwierdził, że są to „fake newsy”.

Dodał też:

- Fakty są następujące. Dzisiaj w Polsce mamy około 18 tys. wolnych łóżek covidowych i około 1300 wolnych respiratorów dla pacjentów covidowych. To są miejsca, które czekają na chorych. Mam nadzieję, że one nie będą nigdy zajęte. To są fakty

- W ostatnich miesiącach Agencja Rezerw Materiałowych wydała 3996 respiratorów i 5447 kardiomonitorów. Każdy szpital, który zgłasza uzasadnioną potrzebę dostarczenia sprzętu tego typu, jest obsługiwany przez ARM – poinformował.

mp/kprm/fronda.pl