Droga synodalna. Biskupi Ukrainy upominają Niemców

Ukraińscy biskupi jako pierwsi postanowili zareagować na zainicjowaną 1. grudnia ubiegłego roku w niemieckim Kościele „drogę synodalną”. Komisja Episkopatu Ukrainy ds. Rodziny na czele z ukraińskimi biskupami Radosławem Zmitrowiczem i Janem Niemcem wysłała do niemieckich hierarchów „braterskie upomnienie”.

Sygnatariusze listu wskazują na swoje zastrzeżenia wobec wniosków, do jakich doszła niemiecka Komisja ds. Małżeństwa Rodziny w trakcie ubiegłorocznej konferencji na temat ludzkiej seksualności. Górny w swoim tekście przytacza fragmenty upomnienia ukraińskich biskupów:

„Boli nas obserwowanie, jak propaganda LGBT powołuje się na Wasze sformułowania, by walczyć z chrześcijaństwem, a także ze wszystkimi, którzy uznają prawdziwą antropologię, opartą na Piśmie Świętym i prawie naturalnym”.

Przedstawiciele Komisji Episkopatu Ukrainy ds. Rodziny zwracają się wobec tego do niemieckich biskupów z prośbą o powrót na drogę wierności Pismu Świętemu oraz Tradycji Kościoła.

„To, co mi się wydaje wpływa mocno na myślenie części katolików w Niemczech czy innych krajach dotkniętych mocno sekularyzacją, to środowisko, w którym się znajdują. Jest nim społeczeństwo, które straciło realny kontakt z wiarą w Boga. To oznacza, że rozumie ono pracę, odpoczynek, zdrowie, chorobę, śmierć, miłość, małżeństwo, płciowość i seksualność, wychowanie… inaczej niż objawia Ewangelia”.