Dramat! Jezuicka uczelnia promuje aborcję?

Portal „Life Site News” opisuje katastrofalny stan amerykańskich uczelni katolickich na przykładzie Saint Louis University, jezuickiej uczelni w Saint Louis w stanie Missouri, która promuje poglądy sprzeczne z chrześcijańską wizją świata, choć obiecuje swoim potencjalnym studentom coś kompletnie odmiennego: rozwój akademicki i wzrastanie w wierze katolickiej.

Portal przytacza relację studenta, który pod pseudonimem „Michael” opisuje swoje doświadczenia i rozczarowanie: „Jezuicka tradycja to podejście holistyczne, takie, którego celem jest rzucenie ognia w świat poprzez ukształtowanie mężczyzn i kobiet dla innych ku większej chwale Bożej. (...) Przynajmniej tak było. Obecnie jezuici wydają się bardziej troszczyć o postępową politykę i sygnalizowanie cnót niż przesłaniem Jezusa Chrystusa”.

Mimo że uczelnia zapewnia, iż jej kluczowe wartości to „zasady i tradycje katolickie”, rzut oka na jej program i podręczniki przekonuje, że „kształcenie” na tej uczelni jest dalekie od wartości katolickich albo traktuje je jedynie jako pretekst. „Uczelnia przyjmuje ideologię, która jest w radykalnej sprzeczności z wiarą katolicką”.

Michael przytacza jako przykład quiz historyczny ze strony internetowej uczelni, gdzie m.in. mówi się o „rozsądnym dostępie do aborcji” i blokowaniu go przez działania Koalicji Chrześcijańskiej. Planned Parenthood jest tutaj przedstawiana jako ofiara „powtarzalnych” ataków, a aborcja to jedynie „ułamek” jej usług.

Program zajęć z rozwoju człowieka stwierdza m.in., że „zachodnie społeczeństwo zazwyczaj ma judeochrześcijańską orientację wobec modlitwy, świąt i wartości” i dodaje, że „może to prowadzić do konfliktu i dyskomfortu u dzieci z innych religii”. Duchowość jest traktowana bardziej jako „ćwiczenie”, które ma zapewnić zdrowie, rozwój i „pozytywny światopogląd”. Administracja uczelni stara się zapewnić studiującym tam muzułmanom komfort w przestrzeganiu ramadanu i oferuje studentom „dwie międzywyznaniowe przestrzenie sakralne”.

Jeszcze jawniejsze pogwałcenie zasad katolickich na uczelni to wspieranie ideologii i stylu życia LGBT. Na terenie szkoły wywieszane są tęczowe flagi. Działa tam również „Klub Tęczowego Przymierza”, którego celem jest m.in. „wzmocnienie tych, którzy są marginalizowani z powodu swojej orientacji seksualnej i/lub płciowej tożsamości /ekspresji”. Jednocześnie klub twierdzi, że działa „w zgodzie z misją jezuitów Uniwersytetu Saint Louis i zasadami sprawiedliwości społecznej”.

W programie zajęć tej „katolickiej” uczelni mówi się, że „płeć i seksualność to pojęcia konstruowane społecznie, które różnią się w czasie i przestrzeni”. Program przewiduje wysłuchanie przez studentów odczytu osoby „transpłciowej”. Studentów zachęca się do używania „preferowanych zaimków genderowych”, a w łazienkach można znaleźć materiały propagujące transpłciowość, którą na dodatek usprawiedliwia się... chrześcijaństwem.

jjf/LifeSiteNews.com