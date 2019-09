Dr Jerzy Targalski: Komu USA przeszkadzają w Polsce?

Gdy zbliżała się wizyta Donalda Trumpa, do ataku ruszyli wrogowie Polski z lewa, namawiając prezydenta, by nie przylatywał do Warszawy, i z prawa. Rosyjskoskrętny kanał wRealu24 ostrzegał przed „inwazją Trumpa”.

Sykulski przekonuje, że to USA nie chcą Międzymorza i ograniczają projekt do Trójmorza, by uniemożliwić naszemu regionowi odgrywanie samodzielnej roli, a tylko wykorzystać go jako kordon sanitarny przeciwko Chinom/Rosji i Niemcom.