Donald Tusk chce wykluczyć partię Viktora Orbana z Europejskiej Partii Ludowej?

Kk 1.4.20 20:04

Słowo prospołeczny, socjalny, to słowo wytrych, do nadania bezsensownemu, głupiemu programowi, jakiejś sensownej wartości. Owszem wiele osób mogło wyjechać na wczasy, kupić kolejnego smartfona, ale jeżeli to ma być wyznacznikiem słuszności programu, to powinien zostać rozszerzony na wszystkich. Każdy powinien dostać od państwa takie pieniądze, by mógł odzyskać godność i nie musieć chodzić do pracy. Prawda jest taka że te pieniądze przydałyby się teraz w budżecie, jak nigdy dotąd. Takiego kryzysu nie było od końca drugiej wojny światowej, a w kasie państwa pustki. Pieniądze zostały przejedzone, w czasach kiedy praca leżała na ulicy. Kto chciał odzyskać godność, mógł iść do pracy. Tym którzy pracowali, na nic były te pieniądze, korzystała głównie patologia. Teraz czy tego chcecie czy nie, program 500+ będzie ograniczony przez inflację. Ludzie dostaną do ręki grosze, a PiS najprawdopodobniej dodrukuje pieniędzy, co jeszcze bardziej podniesie ceny i zmniejszy wartość waszego 500+