Dominik Tarczyński: PO i Trzaskowski są zakłamani i niebezpieczni. Nie mówią tego, co naprawdę myślą

„Tak jak cała Platforma, jest zakłamany. Nie mówią tego, co naprawdę myślą i dlatego są niebezpieczni. Wybór Trzaskowskiego byłby loterią” – mówił europoseł Dominik Tarczyński na temat kwestii popierania ideologii LGBT przez Platformę Obywatelską i Rafała Trzaskowskiego.

„Wiemy, co ten człowiek myśli, ale on od pewnego czasu nie chce tego głośno powiedzieć. Nie jest w stanie przedstawić swoich poglądów, tylko je ukrywa. Taki człowiek na czele kraju byłby niebezpieczeństwem”.

Polityk zaznaczył też, odnosząc się do żądania przez Borysa Budkę wyrzucenia z szeregów PiS posła Przemysława Czarnka, że to nie opozycja będzie decydować o tym, kto będzie wyrzucany z Prawa i Sprawiedliwości. Dodał, że prof. Czarnek do sprawy odniósł się merytorycznie, a jego słowa wyciągnięto z kontekstu. Podkreślił: