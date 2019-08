Dominik Tarczyński do Greenpeace i Zielonych: ,,Gdzie jesteście hipokryci?''

We wtorek rano w warszawskiej oczyszczalni „Czajka” doszło do awarii kolektorów przesyłających ścieki z lewobrzeżnej części Warszawy, wskutek czego podjęto decyzję o kontrolowanym zrzucie ścieków do Wisły.



Jak informuje Ministerstwo Środowiska, już ponad pół miliona metrów sześciennych ścieków dostało się do Wisły, a badania wody wykazały, że poziom azotanu amonu jest 43-krotnie wyższy niż zwykle.