Polskę samorządową toczy mafijny rak

Media donoszą o niepokojących działaniach prezydenta Chełma Jakuba Banaszka, który miał „całkowicie przewietrzyć” rady nadzorcze spółek komunalnych. Lokalny „Nowy Tydzień” informuje, że prezydent Chełma powołał w ich skład m.in. prezydentów: Starachowic, Piotrkowa Trybunalskiego i Tomaszowa Mazowieckiego. Jednocześnie miał zagwarantować im znacznie wyższe od poprzedników wynagrodzenia.

Marek Materek, prezydent Starachowic, został przewodniczącym rady nadzorczej w Miejskim Przedsiębiorstwie Robót Drogowych, ciesząc się dietą w wysokości 2 421,65 zł. Od lipca ub. roku Materek jest też przewodniczącym rady nadzorczej Radomskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Administrator.

Sprawą zainteresowało się Stowarzyszenie „Inicjatywa dla Starachowic”.

- „Nowy Tydzień Gazeta chełmska opisuje proceder dojenia miejskich spółek jaki ma tam miejsce. Ma w tym mieć także udział prezydent miasta Starachowice Marek Materek”

- pisze Stowarzyszenie w swoich mediach społecznościowych.

- „Wystąpiliśmy do Urzędu Miasta z wnioskiem w trybie informacji publicznej z zapytaniem kto sfinansował Markowi Materkowi studia MBA na Collegium Humanum Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, dzięki czemu może on zasiadać w radach nadzorczych spółek samorządowych... Odpowiedź mamy otrzymać w najpóźniejszym dopuszczalnym ustawowo terminie.... do 15 maja b.r. - piszą na swoim fanpage członkowie stowarzyszenia”

- informuje.

Sam prezydent Marek Materek zapewnia, że natychmiast przesłał Stowarzyszeniu odpowiedzi na wszystkie pytania.

To jednak nie jedyne kontrowersje o których informuje „Nowy Tydzień”.

- „W poprzednich latach w radach nadzorczych chełmskich spółek komunalnych zasiadały osoby związane przeważnie z Chełmem. Chętnych nigdy nie brakowało, bo dodatkowe pieniądze i zwykle niezbyt ciężko zarobione kuszą. Jednak wraz z objęciem urzędu prezydenta miasta przez Jakuba Banaszka chełmianie wypadają z rad. Prezydent Chełma zaczął stopniowo sięgać po kandydatów z zewnątrz, kojarzonych ze Zjednoczoną Prawicą. Dziś w składach rad nadzorczych, roi się od osób niemających wcześniej z Chełmem nic wspólnego”

- czytamy na portalu.

Nowym przewodniczącym rady nadzorczej spółki Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie został Łukasz Gałczyński. Na co dzień Gałczyński jest wicedyrektorem Departamentu Rozwoju Inwestycji w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. Jego miesięczny dochód z tego tytułu to 3 742,55 zł. Przed podwyżkami przewodniczący rady nadzorczej zarabiał jedynie 660 zł. W radzie zastępuje go natomiast prezydent Tomaszowa Mazowieckiego Marcin Witko z dietą w wysokości 3 302,25 zł.

Prezydent Piotrkowa Trybunalskiego Krzysztof Chojniak stanął na czele rady nadzorczej Chełmskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Zastępuje go zona posła Marcina Ociepy z Porozumienia, Aleksandra Leszczyńska-Ociepa.

kak/nowytydzień.pl, Facebook