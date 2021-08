Dobrze wykształceni, władają kilkoma językami. Kim są Afgańczycy, którzy trafili do Polski?

Do Polski dotrą jeszcze dwa samoloty z osobami ewakuowanymi z Afganistanu. Polska przyjęła ponad tysiąc osób. Kim one są dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada.

Większość osób ewakuowanych z Afganistanu do Polski to, jak donosi Krzysztof Zasada, przedstawiciele elity z Kabulu i Ghazni. Reporter RMF FM dowiedział się, że współpracownicy polskiego kontyngentu i ambasady to wykształceni ludzi władający kilkoma językami.

- „Wśród nich są przedstawiciele wojska i służb mundurowych - także oficerowie wysokiego szczebla. Oprócz tego urzędnicy, dziennikarze, pracownicy wyższych uczelni, kabulskiego muzeum. Także przedstawiciele lokalnego biznesu - między innymi firmy telekomunikacyjnej. Dużą grupę stanowią też szefowie organizacji pozarządowych”

- czytamy na rmf24.pl.

Niestety, nie wszystkim współpracownikom Polski udało się dotychczas dotrzeć na lotnisko w Kabulu. Ci, których udało się ewakuować, po dotarciu do Polski zostają poddani kwarantannie. Część pozostanie w Polsce, część chce udać się do innych państw.

kak/rmf24.pl