Dlaczego Pius XII milczał ws. zbrodni Hitlera w Polsce?

Jarek 25.2.20 18:51

Nie mamy szczęścia do Piusów:

Inny papież Pius VI napisał długi list pochwalny do Katarzyny II, wychwalając jej cnoty, zdolności i zdobycze, w tym pierwszy rozbiór Polski. Negował przy tym dzieło konstytucji 3 maja i zachęcał do kolejnego.



Ówczesny nuncjusz papieski, Saluzzo donosił Piusowi VI, że uchwalenie konstytucji 3-go maja było zamachem stanu dokonanym przy udziale aprobującego tłumu, a więc miała pozór rewolucji." Hugona Kołłątaja, nota bene księdza i Stanisława Staszica nazwał "jakobinami i złymi duchami króla". Namawiał papieża Piusa VI na interwencję, gdyż obawiał się, że wzorem porewolucyjnej Francji, Polska zlikwiduje przywileje Kościoła.





Pius XII i inni papieże (oprócz Franciszka) troszczyli się o jedno - aby nie utracić wpływów.



Franciszek pokazuje o co powinien się troszczyć KK, to jest uważany za antychrysta.

No tak niektórzy tracą wpływy.



Odpowiedź jest prosta - wielu papieży i nie tylko mieli i mają w d.. taki kraj jak Polska.

Dopóki z Polski mają korzyść, to jest OK.