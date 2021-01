Demonstracje w Rosji. Zatrzymano współpracowniczkę Nawalnego

Rosjanie odpowiadają na apel Aleksieja Nawalnego i wychodzą na ulice, domagając się jego uwolnienia. W czasie demonstracji w Moskwie policja zatrzymała dziś współpracowniczkę opozycjonisty, Lubow Sobol.

Do zatrzymania Lubow Sobol doszło na placu Puszkina. Na oczach kamer policjanci rozepchnęli dziennikarzy i wyciągnęli ją z tłumu.

Video of the moment when Navalny ally/lawyer Lyubov Sobol is grabbed by riot cops while speaking in Moscow. (Video by @tvrain) pic.twitter.com/dCY0nlLzgi