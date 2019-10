Dawid Wildstein: To jest właśnie cały ten syf 3 RP

Oglądam film, na którym sędzia wybucha śmiechem widząc reakcje córki spalonej żywcem kobiety.

To... a także to absolutne milczenie tych moralistów, autorytetów, artystów i celebrytów, którzy gęby mają pełne wielkich słów a teraz siedzą cicho.

To jest właśnie cały ten syf 3 RP