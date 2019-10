Dawid Wildstein: Dziękuję Lisie, Michnik, Stuhr, Ostaszewska. Bez was by się nie udało!

- Dzięki! Dziękuję Lisie. Dziękuję Michnik. Wroński. Giertych. I Sikorski. Dziękuję Sadurski. Hartman. Stuhr, Holland, Ostaszewska. Dziękuję Brejza, Budka i Neumann. Bez was to by się nie udało. To dzięki Wam! Waszej głupocie, nienawiści, szaleństwu. Bez was PiS by przegrał. Dzięki - napisał w mediach społecznościowych Dawid Wildstein