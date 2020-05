Czy Polacy są odporni na propagandę Kremla? Raport

Olej 22.5.20 15:01

Reforma Handkego zrobiła swoje. Peerelczycy w szkołach wyższych wychowali drugie pokolenia edukatorów. No i efekty jak widać.



Chociaż ? Na chwałę zasługuje młodzież samorodna intelektualnie dociekająca prawdy historycznej, poszukująca swojej tożsamości, odkrywająca bohaterów jako wzór dla siebie. I to jest dobry przyczynek do kształtowania nowej elity społeczeństwa, świadomych Polaków, świadomych swej ojczyzny i prawdy o niej.



A wschód ? Cóż powiedzieć, zawsze stamtąd zgniłe powietrze tchnęło i trucizna. przyzwyczajali nas do tego sowieckiego zaduchu przez ponad 50 lat, że w końcu ludzie zapomnieli jak się oddycha świeżym i czystym powietrzem.