Czy PiS zakaże aborcji eugenicznej? Oto, co odpowiedział wiceminister

marek 7.10.19 22:22

O! Aga pomaga Sebkowi a może obydwoje to jednak jedno. Nieważne. No ok.

Znasz naukę Kościoła w kwestii tzw aborcji?

Potrafisz odpowiedzieć co nas katolików obliguje do obrony małych istotek zagrożonych zabiciem ale też do szacunku dla zdrowia i życia mamy?

...