,,Czy naszą winą jest, że jesteśmy wierni rocie ślubowania?’’. Te słowa Komendanta SG powinny trafić do opozycji

- „Proponuję, żeby wszystkie osoby, które mają wątpliwości, odpowiedziały sobie na to pytanie same, w zaciszu domowym. Bo funkcjonariusze ciężko służą. Są daleko od swoich rodzin. Rodziny też to przeżywają. Czy to jest nasza wina? Robimy tylko to, co do nas należy”