Czy Kamala Harris zostanie pierwszą kobietą wiceprezydentem USA?

Jeśli na razie nieoficjalne wyniki wyborów w USA się potwierdzą i wygra Joe Biden, to – jak podają zachodnie media – Kamala Harris zostanie pierwszym wiceprezydentem kobietą w Stanach Zjednoczonych.

Jak do tej pory Kamala Harris pełniła urząd senatora stanu Kalifornia, a wcześniej zajmowała stanowisko prokuratora generalnego tego stanu i prokuratora okręgowego w San Francisco.

Po ogłoszeniu przez CNN nieoficjalnych wyników wyborów Harris napisała na Twitterze:

- W tych wyborach chodzi o znacznie więcej niż ja i Joe Biden. Chodzi o Amerykę i naszą gotowość do walki o nią. Mamy przed sobą bardzo dużo pracy. Zaczynajmy

Harris znana jest ze swojego bardzo agresywnego promowania aborcji na życzenie oraz wspierania środowisk LGBT i ideologii gender.

This election is about so much more than @JoeBiden or me. It’s about the soul of America and our willingness to fight for it. We have a lot of work ahead of us. Let’s get started.pic.twitter.com/Bb9JZpggLN