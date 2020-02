Czarzasty - ,,czerwony baron PRL'' - moralizuje

W swojej wypowiedzi zwrócił też uwagę na potęgę języka, odnosząc się do słów Andrzeja Halickiego, który ewentualne podpisanie ustawy o dotacji dla TVP nazwał wyborem śmierci dla tysiąca chorych. Lider Nowej Lewicy powiedział:

„Od języka się wszystko zaczyna. Jest kwestia odpowiedzialności za słowo. Halicki pokazuje groźbę sytuacji, z drugiej strony to będzie ośmieszane. PiS musi jakoś zareagować. Pieniądze na media publiczne są potrzebne. Problem nie leży w pieniądzach, ale w publikowanych treściach.

„Każdy polityk podczas kampanii wyborczej opowie wszystkie bzdury i obieca wszystko, byleby wygrać. To dotyczy każdego. Każdy polityk potrafi to zrobić, ale niektórzy są ponad to".