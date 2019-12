Czarzasty brnie dalej: Amerykanie gwałcili tak samo jak Rosjanie

Janek 3.12.19 9:59

Polska, jeśli chce być wolnym krajem na mapie Europy musi mieć silną i własną armię, własny przemysł wojskowy, i ile by to nie kosztowało, niepodległość jest bezcenna, pozostałe rzeczy są drugoplanowe w dziejach Narodu.

Polacy od wczoraj powinni być przeszkoleni w użyciu broni, a tym zdrowym Polakom, powinno się umożliwić (ułatwiać) jej posiadanie w domu. To jest tyle, co być, albo nie być.

Na tym polu nie powinno być żadnego sporu politycznego, a nawet więcej, wszystkie ręce na podkład.

Każdy, kto wschodzi do Polski powinien wiedzieć, że Polacy są uzbrojonym Narodem.

Jeżeli Wołyń byłby uzbrojony, nie byłoby Rzezi Wołyńskiej. Nasi dziadkowie nie musieliby bezsilnie patrzeć, jak w bestialski sposób morduje się ich żony, matki, dzieci.

Tylko dobry człowiek z bronią może zatrzymać złego człowieka z bronią.