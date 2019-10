Co Maryja mówi o końcu Kościoła?

Wiesław Kaloryfer 8.10.19 16:52

Skoro sąd zasądził roszczenie na rzecz Pana Mielewczyka, to jakim cudem popełnił ona wcześniej samobójstwo? Nie zasądza się świadczeń w myśl kpc na rzecz osób zmarłych. W ich miejsce wchodzą wtedy spadkobiercy. Zresztą w filmie Sekielskich fizycznie Pan Mielewczyk miał się całkiem nieźle.



Co do wyroku, to poczekajmy na wyrok SN w sprawie tej gwałconej przez księdza dziewczyny. Ona ostatecznie wyznaczy linię orzeczniczą. Póki co sądy w Gdańsku oparły się przede wszystkim w dużej mierze na prawomocnych wyrokach w tej sprawie. Ale kasacja może w sprawie sporo zamieszać. Zobaczymy. Wywód SA uzasadniający wyrok w sprawie dziewczyny był dobry. Ale czy się utrzyma w postępowaniu kasacyjnym, to czas pokaże. Jak utrzyma fala pozwów pewnie dopiero ruszy. Chyba że grupa katolickich posłów PiS znowu wymyśli jakiś wniosek do "niezależnego" TK z wnioskiem o zabezpieczenie, gdzie po jego udzieleniu sprawa utnkie na lata. Wtedy zostanie ponownie Strasburg.