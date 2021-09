Co daje Bóg, tego nie da żadna psychoterapia!

rebeliant 6.9.21 19:30

"Wielu ludzi wcale nie chce być wolnymi i przyjmować konsekwencje swoich działań. Wygodniej funkcjonować jako osoba chora, skrzywdzona, wiecznie użalająca się nad sobą" - i znowu perfidnie biją w zgwałcone dzieci. A co do wolności... to każdy chce być wolny, ale tej wolności po prostu nie ma w tym uzurpatorze tak zwanym Bogu. Jak widać ta k u r w a Jahwe sam uczynił sobie szach mat, gdyż w momencie, gdy zacząłby czynić cuda, to wychodzi jasny wniosek: zdolności zdolności i jeszcze raz zdolności aż po wszechmoc - to jej brak jest źródłem tego o co Jahwe wszystkich oskarża, a mianowicie o grzechy. Mamy jak na dłoni: ludzie zgwałceni w katolickim sierocińcu w Zabrzu sami stawali się gwałcicielami - z wszechmocą by do tego nie doszło, a to swoje miłosierdzie, to niech ten oszust Bóg spuści w kiblu, gdyż sam krzywdy gwałtu nie poniósł. Co oznacza, że zarówno Jahwe i Jezus to szmaty do potęgi nieskończonej. ale i doskonale to wyszło... nieskończenie wszechmocny Bóg wykiwał nieskończenie ułomne ludzkie dziecko. Coś mi się wydaje, że Szatan nie został strącony z nieba, lecz ten ustąpił tej szmacie Jahwe, aby pokazał jakim wianuszkiem przyozdobi swoją chfałkę.