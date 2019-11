CBA zawiadamia prokuraturę po kontroli oświadczeń majątkowych Mariana Banasia

MuremZaPrześladowanymKryształowymSutenerem 29.11.19 16:29

To doprawdy gruba niedorzeczność, żeby sutener musiał się rozliczać skarbówce z każdej złotówki, jak jakiś kioskarz czy sprzedawca krochmalu. Czy pan Kryształowy Sutener Banaś miał pozakładać dziewczynom kasy fiskalne między nogami? Przecież wydruki w mokrym środowisku mogą wychodzić sfałszowane! Oby Horda Jurystów wzięła pana Mariana Pod Swoją Obronę.

No i przydałby się też szturm modlitewny. Co ten człowiek musi teraz przeżywać...