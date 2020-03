Caritas Europa apeluje o ewakuację obozów dla uchodźców

Maria Blaszczyk 29.3.20 15:00



???

Co masz na myśli "nielegalnie"?

One zostały przez Turków zmuszone do wejścia do łodzi. Przemocą.



I to nie jest zabawa. Fala z Ildib spowodowana jest maskarą ludności cywilnej.

Nie, nie mogą "bronić swojej ojczyzny". Po pierwsze ostrzeliwuje ich ich własny kraj - więc musieliby przeciwko "własnej ojczyźnie walczyć".

Po drugie - nieuzbrojeni cywile niewiele mogą przeciwko samolotom zrzucającym bomby. Wiem, ja też widziałam, jak w "Szklanej pułapce" Bruce Willis zniszczył helikopter za pomocą samochodu, ale to był tylko film.

A Turcja ma ich 4 miliony. Kraj znacznie od Polski uboższy ma 4 MILIONY uchodźców. Od blisko dekady. Mają tyle ludności uchodźczej, co całe populacje Warszawy, Krakowa, Łodzi, Wrocławia i Poznania razem wzięte.

Jakim trzeba być człowiekiem, by nie widzieć, że Turcy są, przy całym okrucieństwie reżimu pana prezydenta Erdogana, przeciążeni?