Budzisz: Tak Putin kusi Michnika i opozycję

"Dziś połowa Polski – to kraj czarnej sotni. Cały czas przybierająca rozmaite barbarzyńskie formy. Te „marsze niepodległości” które przechodzą przez Warszawę – czy to nie „czarna sotnia”?"-zastanawia się w wywiadzie dla rosyjskiego opozycyjnego dziennika. Zdaniem Marka Budzisza, Michnik, jako "subtelny eseista i historyk(...), znawca i miłośnik rosyjskiej literatury, wielbiciel Turgieniewa i Czechowa" musi wiedzieć, że Czarna Sotnia była skrajnie antysemicką organizacją, posądzana, zresztą nie bezpodstawnie, o współpracę z carską Ochraną oraz organizowanie antyżydowskich pogromów. Jak ocenia Budzisz, naczelny "GW", "budując skojarzenie – polska prawica to Czarna Sotnia, świadomie bądź nieświadomie, wzmacnia tę część przekazu Kremla, która zarzuca polskim elitom antysemityzm".