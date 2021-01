Budka o transporcie Polaka z Wlk. Brytanii: ,,To obrzydliwe’’

W ocenie Borysa Budki działania podjęte przez polskie władze, mające na celu ściągnięcie z Wielkiej Brytanii skazanego tam na zagłodzenie Polaka, są „obrzydliwe”. Lider PO przekonuje, że sam takich działań nigdy by nie podjął.

Borys Budka był pytany na antenie Radia ZET o sprawę hospitalizowanego w Wielkiej Brytanii Polaka, którego polskie władze starają się przetransportować do Polski, w związku z decyzją tamtejszego szpitala o odłączeniu go od aparatury podającej żywność i wodę.

Lider PO podkreślił, że gdyby był ministrem sprawiedliwości, nigdy nie podjąłby podobnych działań.

- „Uważam, że to jest kwestia sumienia, rodziny, to jest kwestia medyków, którzy wyraźnie wskazują, że w tej sytuacji osoba jest nie do uratowania” – mówił.

- „Uważam, że jest to naprawdę obrzydliwe, jeżeli ktoś próbuje robić politykę w takiej sytuacji. To jest niesamowite, jak ten obóz potrafi wykorzystywać tragedie ludzkie do tego, by zajmować się polityką” – dodawał.

kak/PAP