Brawo Polska! Hiszpański dziennik: Polska zamienia się w potęgę

„Dlaczego Hiszpania schodzi na psy, a Polska zamienia się w potęgę?” – to tytuł artykułu, jaki opublikował hiszpański dziennik internetowy: „El Correo de Madrid”. Hiszpański dziennikarz porównuje w nim sytuację gospodarczą Polski i Hiszpanii. I według niego, sytuacja Polski wypada znacznie lepiej.

Z jakich przyczyn, według dziennikarza „Polska kwitnie, a Hiszpania więdnie?” Oto one:

- „Nie ma tam podatków zmuszających obywatela do oddania ponad połowy owoców jego pracy i które w większości są przeznaczane na tworzenie i tuczenie kasty klientelistycznej, bezużytecznej i pasożytującej” – pisze Peralta.

„I, co najważniejsze, ten naród na wschodzie Europy zrozumiał, co to są wartości, że tworzą substancję, krew, kręgosłup narodu (...)”.