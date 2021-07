Biskup Liège w Belgii: Powódź jak za Noego, szukajmy odniesienia w Biblii

- Przeżyliśmy powódź biblijną, a zatem trzeba z niej wyciągnąć również przesłanie duchowe, szukać odniesienia w Słowie Bożym, w modlitwie i życiu duchowym – powiedział w rozmowie z Radiem Watykańskim biskup Liège, czwartego co wielkości miasta Belgii, które w tych dniach znalazło się w centrum katastrofalnych powodzi.

Jak wynika z dotychczasowych ustaleń tamtejszych służb, w Belgii w powodzi żucie straciło już co najmniej 30 osób, wielu jest rannych oraz straciło domy i mieszkania.



Jak stwierdza bp Jean-Pierre Delville, powódź była dla mieszkańców jego diecezji ogromnym wstrząsem. Stutysięczne miasto Verviers jest zalane kompletnie, a w Liège wiele rodzin znalazło się bez dachu nad głową. Diecezja wspiera powodzian i spieszy im z pomocą m.in. udostępniając lokale.

- Dziś staram się przekazać przede wszystkim przesłanie, które zachęca do wytrwania i nadziei. Jutro przyjdzie czas na refleksję również duchową – powiedział bp Delville.

- „Przeżyliśmy naprawdę to samo, co opisuje Biblia, kiedy mówi o powodzi. Niczym gniew nieba, jak wtedy, kiedy Bóg był rozgniewany na zepsucie cywilizacji w czasach Noego. Mówi się przecież, że te zaburzenia klimatyczne są po części spowodowane przez nieostrożność człowieka i niekontrolowany rozwój techniki. Po drugie jesteśmy też odpowiedzialni za prewencję. Od 15 dni meteorolodzy zapowiadali ulewy i mówili, że trzeba opróżnić zapory, ale tego nie zrobiono, nie spuszczono na czas wody. A zatem była niedbałość, nieostrożność, brak odpowiedzialności i przewidywania. Nasze społeczeństwo musi się zastanowić nad tym, jak gospodarować ziemią, morzem, klimatem. Inaczej, znajdziemy się w jeszcze gorszej sytuacji. A zatem wnioski na przyszłość to odpowiedzialność i modlitwa, oświecona przez Pismo Święte, które uświadamia nam naszą odpowiedzialność. Ale ważne jest również, abyśmy mieli zaufanie do Boga na modlitwie. Abyśmy nie byli zdani jedynie na nasze siły i dobrą wolę, nie godząc się na to, by Słowo Boże nas oświecało. Jestem przekonany, że z tych tragicznych wydarzeń wyłania się również przesłanie duchowe. Musimy nabrać zaufania do naszej wiary i do Ewangelii, która daje nam orientację w tego rodzaju sytuacjach, podczas mroku i ulewy. Jeśli nie chcemy reagować w sposób niekontrolowany, musimy szukać odniesienia w Słowie Bożym, w modlitwie i życiu duchowym“ - powiedział bp Delville.





mp/vaticannews.va