Biedroń:KONSTYTUCJA! I 'spokojnych Dziadów, szampańskiego Halloween'

Jestem na 100% pewna, że prawie każdy frondowy lewak bije na łeb każdego "prawdziwego Polaka frondowego" jeśli chodzi o ilość i jakość przeczytanych książek. Mickiewicz akurat nie porywa, ale jak chcesz to z obowiązku patriotycznego możesz udawać, że czytasz go do poduszki z zapartym tchem. Jak zdasz maturę to Ci minie.

Imię wymagane

If you enter anything in this field your comment will be treated as spam

Captcha