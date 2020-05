Biedroń chwali się mieszkaniami. W Słupsku salwa śmiechu

ktoś tam 8.5.20 12:32

A wiesz chociaż - Ty intelygentny - dlaczego trzeba było deklarować te samochody elektryczne? Bo gdyby tego nie było to Polska musiałaby płacić olbrzymie kary za brak współczesnej "elektryfikacji". Dziś nazywa się to: "zielony ład", w ramach którego likwidowana jest Białowieża. Jak to w komunie... tym razem unijnej. Co prawda Griin Pic dzisiaj biadoli i wzywa do wycinki bo martwe drzewa zagrażają ludziom. Ech, ta niemiecka troska o środowisko w Polsce... Od razu mi się przypomina jak Pełowiaki chciały sprywatyzować lasy... żeby Niemcy mieli surowiec dla swojego przemysłu meblarskiego. Ponieważ nie dostali to napuścili "ekomłotów" by wyhodowali zastępy kornika do zadań specjalnych... A jak nie można wyhodować kornika to ubolewają nad żuczkami gnojarzami byśmy ciągle chodzili w łapciach...