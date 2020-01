Belsat: Czwarta wojna naftowo-gazowa. O co Łukaszenka walczy z Rosją?

Konflikty o importowane surowce wybuchają między Mińskiem a Moskwą co pięć lat. I za każdym razem odbywa się to na tle nadchodzącej kampanii wyborczej Alaksandra Łukaszenki - informuje portal Belsat.eu.

"W 1995 roku Rosja zrezygnowała z pobierania cła eksportowego na surowiec dostarczany na Białoruś. Podpisano wtedy porozumienie, na którego mocy ustalono „tryby, synchronizujące ustanowienie cła eksportowego na produkty naftowe”. Środki pozyskane z cła podzielono między oba kraje – do białoruskiego budżetu trafiało 15 proc., a rosyjskiego – 85 proc.

Jednak po sześciu latach Białoruś jednostronnie wycofała się z tego porozumienia i zaczęła samodzielnie ustanawiać stawki ceł eksportowych. Były one 2-3 razy niższe od rosyjskich. Aż do 2006 r. Moskwa bezskutecznie czekała, że Mińsk powróci do poprzednich ustaleń".