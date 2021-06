,,Będziemy milionerkami ch**e’’. Michał Sz. liczy na kolejne zbiórki

Do Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieście w Warszawie wpłynął skierowany przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie akt oskarżenia przeciwko znanemu lewicowemu aktywiście Michałowi Sz. ps. „Margot”. Mężczyzna jest oskarżony w związku z atakiem na furgonetkę Fundacji Pro – Prawo do Życia. Aktywista we właściwy sobie, wulgarny sposób postanowił skomentować sprawę w mediach społecznościowych.

Prokuratura oskarża Michała Sz. o „udział w zbiegowisku, którego uczestnicy wspólnymi siłami dopuścili się gwałtownego zamachu na dwóch mężczyzn oraz mienie w postaci samochodu należącego do fundacji”.

Sz. postanowił odnieść się do sprawy w mediach społecznościowych, najwyraźniej chcąc skorzystać z kolejnej okazji do zbiórki pieniędzy.

- „Pierdolę złe wiadomości w miesiąc dumy. Zbrodnia nie popłaca? Do 7 sierpnia będziemy milionerkami chuje. Jesteśmy dumne z queerowej walki. Żaden złamas nas nie złamie”

- napisał „Margot” na Facebooku.

- „Ostatnie przypierdalanie się prokuratury do nas spowodowało, że oddolne organizacje i queerowe inicjatywy dostały od nas/was około trzysta tysięcy złotych na swoją działalność”

- dodał.

kak/Facebook, Tysol.pl