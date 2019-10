Beata Szydło: Zależy ci na Polsce? Głosuj na PiS!

"To właśnie zdrowie, to wszystko, co wokół tego jest skoncentrowane, jest jednym z filarów naszego programu"-zapewniała Beata Szydło. Była premier zwróciła uwagę również na programy społeczne i inwestycyjne. Jak podkreśliła Szydło, wszystkie te propozycje będą możliwe do zrealizowania dzięki mobilizacji wyborców. Przypomniała, że każdy z nas ma prawo do głosowania.