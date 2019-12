Bartosz Arłukowicz ogłosił: Chce być szefem Platformy

Mirek 27.12.19 16:08

Bartek ta twoja Kidawa na prezydenta to ona się nie nadaje ale z pewnością nadaje się na ......kierowniczkę przedszkola . Ta Ciocia Klocia nie zna żadnego obcego języka a i po polsku ma trudności aby skiźnić poprawnie zdanie . Bartek , Ty może i nadajesz się na szefa PO ale pamiętaj że Grzesiek cię i tak wcześniej czy później wysiuda . Jeżeli Beata Szydło stanie na czele komitetu wyborczego prezydenta Andrzeja Dudy to z tej twojej Platformy nie pozostanie kamień na kamieniu . Dlatego daj sobie siana i nie pchaj zdrowej głowy w chore łóżko . A jak już chcesz to zacznij od tego jak to się stało że pod rządami Tuska i koalicji PO-PSL rozkradliście 600 miliardów złotych !!! .