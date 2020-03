Balicki: Absurdy Kidawy-Błońskiej i spiskowe teorie opozycji

JONASIK 7.3.20 21:01



Co nas czeka gdyby oni wrócili ?! Zabiorą – zabiorą wszystko co zreformpwał PIS, zabiorą pieniądze, zlikwidują programy socjalne, przestaną finansować programy rozwojowe i ekologiczne, podwyższą wiek emerytalny i przerwią wszystkie prace inwestycyjne ! Chyba nikt nie ma wątpliwości, że powrót do władzy PO z jej przystawkami to jest powrót do najgorszej przeszłości.

Naszym celem jest to, aby PO i jej patologie nigdy więcej nie powróciły ! Nie wyobrażam sobie, aby obecnie Polacy mogli się przyczynić do zwycięstwa tego, co było w Polsce najgorsze''.