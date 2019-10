Apel Agencji Żydowskiej do premiera RP. Mocna odpowiedź Morawieckiego

Polak Ateista Dumny Gej 25.10.19 20:50

25 października młodzież szkolna świętuje Tęczowy Piątek – dzień, którego celem jest okazanie wsparcia nękanej na co dzień młodzieży LGBT. Wyzwiska, szarpanie i złośliwe żarty, to dla młodych osób LGBT codzienność. "Jak wynika z badań w Polsce blisko 70 proc. młodzieży LGBT doznaje przemocy, a w 26 proc. przypadków dochodzi do niej w szkole. Dlatego tak ważne jest, aby dorośli zadbali o atmosferę, która będzie towarzyszyć Tęczowemu Piątkowi i okazali młodzieży wsparcie" - wyjaśnia Joanna Skonieczna z Kampanii Przeciw Homofobii.





Sposobów na wsparcie młodzieży świętującej 25 października Tęczowy Piątek jest cała masa. Oto kilka pomysłów na to, w jaki sposób dorośli mogą wesprzeć młodzież przygotowującą się do Tęczowego Piątku przy użyciu mediów społecznościowych:



1. Facebook: skorzystaj z nakładki #TęczowyPiątek na zdjęcie profilowe [nakładka dostępna TUTAJ http://www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=1190093661178816



2. Twitter: opublikuj tweeta z hasztagiem #TęczowyPiątek



3. Instagram: opublikuj swoje zdjęcie z wydrukowaną ze strony KPH grafiką z hasztagiem akcji [pobierz ją TUTAJ https://kph.org.pl/wp-content/uploads/2019/10/t%C4%99czowy_pi%C4%85tek_board.pdf]. Takie zdjęcie możesz też udostępnić również na Facebooku i Twitterze.



4. Instagram: zamieść na Instastory filmik, w którym mówisz, dlaczego stoisz po stronie młodzieży. Takie wideo możesz udostępnić również na Facebooku i Twitterze



5. Media społecznościowe: udostępnij na Facebooku, Twitterze lub Instagramie jedno lub więcej nagrań z serii „Stoję po stronie młodzieży” i napisz kilka słów wsparcia [kanał youtube KPH dostępny TUTAJ

https://www.youtube.com/channel/UCojA1DLlDKWJOMYz487aQuQ



Młodzież LGBT z pewnością odczyta te działania jako znak wsparcia. Nic jednak nie zastąpi rozmowy. Dlatego, jeżeli znasz jakiegoś nastolatka lub nastolatkę świętująca Tęczowy Piątek, powiedz jemu lub jej, że ją wspierasz i że jest OK.



