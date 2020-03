Antoni Macierewicz: Kubeł zimnej wody na głowy rusofilów

Grizzly 20.3.20 11:35

... absolutnie się z Tobą nie zgadzam! Ten sam schemat wdrukowano nam w przypadku Niemiec i II W.Św. - to nie Niemcy to naziści! Zbrodniarzami są Niemcy a nie naziści i zbrodniarzami są Rosjanie - mieszkańcy i obywatele Rosji (carskiej,sowieckiej, radzieckiej czy tam ... wie jakiej - z nielicznymi debilami przybyłymi z Europy do wsparcia rewolucji - masowej zbrodni), którzy kiedyś nazwali siebie bolszewikami! Ruski biały, czerwony, różowy czy zielony to ruski, który ci wytłumaczy, że oni wszystkim wokół pomagają i walczą o pokój a Lenin i Stalin to ich bohaterowie! Powie ci to ogromna większość ruskich w Rosji i tych, co z niej wyjechali!