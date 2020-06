Andrzej Duda: Nie ma zgody na przymusową relokację imigrantów

Pierwszym tematem, który został poruszony w czasie dzisiejszej debaty prezydenckiej w TVP była polityka zagraniczna. Kandydatów zapytano o kwestię nielegalnej imigracji do Europy. Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że co roku do Polski przyjeżdża wielu migrantów z Ukrainy czy Białorusi, których serdecznie przyjmujemy. Nie ma zgody jednak, jak mówił, na przymusowe przetransportowywanie ludzi do Polski.

-„Co roku od lat przyjeżdża do nas bardzo wielu migrantów z Ukrainy, Białorus. Są między nami, pracują w naszym kraju. Serdecznie ich przyjmujemy. To są ludzie, którzy przyjeżdżają do nas dobrowolnie. Ale nie zgadzamy się by przetransportować ludzi do Polski przymusowo. Ja się na to nie godziłem. Bronimy granic Europy i będziemy bronić granic Europy” – mówił ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda.