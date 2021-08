Amerykańska dyplomacja dziękuje Polsce za ,,heroiczną ewakuację’’ Afgańczyków

Kończy się misja ewakuacyjna Afgańczyków z opanowanego przez talibów Kabulu. Polska ewakuuje nie tylko współpracowników swojego kontyngentu i ambasady, ale również współpracowników innych państw i organizacji. Za „heroiczną ewakuację” Polsce podziękował chargé d'Affaires ambasady USA w Polsce Bix Aliu.

- „Doceniamy heroiczną ewakuację ponad 700 osób z Kabulu przez Polskę, w tym afgańskich współpracowników i ich rodzin, a także pomoc Polski w ewakuacji osób w imieniu #NATO i innych sojuszników. Łączy nas zaangażowanie w dalszą pomoc dla Afgańczyków w potrzebie”

- napisał na Twitterze Bix Aliu.

Polsce dziękował dziś też wiceszef litewskiego MSZ Arnoldas Pranckeviczius.

- „Pierwszych 50 afgańskich tłumaczy, którzy pomagali litewskim żołnierzom w Afganistanie bezpiecznie wylądowało w Wilnie o 4.20 rano. Kolejna grupa 50 osób jest w drodze. Wielkie podziękowania dla naszych polskich przyjaciół za pomoc i wspaniałą współpracę”

- napisał na Twitterze.

First 50 Afghan interpreters who helped 🇱🇹Lithuanian troops in #Afghanistan safely landed in #Vilnius at 4:20AM. A second group of 50 is on its way. Big thanks to our 🇵🇱Polish friends for their help & great cooperation. Our evacuation mission continues its work in #Kabul airport. pic.twitter.com/ZQZGccIwR5