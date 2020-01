,,Agent Tomek'' oskarża polityków PiS. Żaryn reaguje

We wczorajszym reportażu „Superwizjera” Kaczmarek po raz pierwszy zdradza kulisy operacji w sprawie willi Kwaśniewskich w Kazimierzy Dolnym. Mówi między innymi o tym, jak miało dokładnie wyglądać rozpracowywanie byłej pary prezydenckiej. Reporterzy dotarli również do nowych zeznań, w których ten obciąża swoich byłych przełożonych.

Dziennikarz przypomina, że wcale nie był to pierwszy raz, a Kaczmarek robił to już parokrotnie. Wskazał między innymi a rozmowę z „Faktem” z 2013 roku, w której opisuje między innymi transakcję zakupu willi. Pyza dodaje, że Kaczmarek nie miał najmniejszych wątpliwości w trakcie rozmowy co do tego, że właścicielką willi była Maria J., która później sprzedała ją Kwaśniewskim. Podał też kwotę transakcji – 3,1 mln złotych. Jak ocenia dziennikarz: