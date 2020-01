Adam Bodnar na wojnie z rodzicami! Ordo Iuris: Podważa konstytucyjne gwarancje praw rodziców

robaczek 2.0 29.1.20 10:22

i wy sie Katolikami nazywacie?? ;]



fajne to to macie tam w tym chrzescijanstwie.



w kosciele trza kochac blizniego ale poza to juz mozna pluc, wyzywac, niszczyc, klamac, manipulowac





FAJNA TA WIARA!!! TAKA MALO WYMAGAJACA OD OWIECZKI!



SLUCHAC

WIERZYC

BRONIC

PLACIC





;]





fajne! ;]



a wy jak pieski wierni! do grobowej deski1;]



KU CHWALE PARTII!!!!!



oj tam oj tam ze nieudacznicy. no a kto wybieral??? no to wszystko jasne ;]