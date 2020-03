7. ofiara koronawirusa w Polsce

Stefek 23.3.20 9:33

Po przemyśleniach wydaje mi się ,że sama natura podpowiada nam jak mamy walczyć i zwyciężać koronawirusy i inne choroby też bez użycia środków farmakologicznych. Organizm po wykryciu koronawirusa w organizmie robi wszystko ,żeby się go pozbyć, a nie znając go wcześniej wytacza najcięższe działa jakie tylko posiada, a mianowicie bardzo wysoka gorączka, przeciwciała atakujące wszystko co zostało zainfekowane przez koronawirusa komórki płucne , żołądek, gardło. I myślę,że jakbyśmy pomogli organizmowi w podwyższeniu temperatury ciała do np 41,5 stopnia, ale nie przez podanie środków farmakologicznych bo wytworzenie tak wysokiej temp.ciała przez organizm osłabia go bardzo poprzez zużycie potrzebnej do tego energii , której później brakuje do życia. Wytworzyć podwyższoną temperaturę poprzez ogrzewanie całego ciała do tej temperatury, a równocześnie obniżyć odporność organizmu ,żeby przestał niszczyć zainfekowane komórki np płucne i mieć nadzieję ,że ta wytworzona podwyższona temperatura wystarczy do zwalczenia lub zatrzymania rozmnażania się wirusa. Jest to do przemyślenia i wypróbowanie przez lekarzy na oddziałach intesywnej i nie tylko terapii w szpitalach zakaźnych.