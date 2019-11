24 mln Polaków. Kraj się kurczy, nadchodzi katastrofa

Marek21 19.11.19 11:44

Bykowe? Teoretycznie można, ale.....

Czy można karać za osobiste plany życiowe? W końcu nie jesteśmy własnością Państwa i mamy do nich prawo? Zresztą zmuszało by to do pochopnych decyzji o rodzicielstwie a potem byłby problem z zaniedbywanymi dziećmi prokreowanymi głównie z powodów fiskalnych. Jakości rodzicielstwa nie wymusimy nakazami.



A zniżki na dzieci nie przemawiają przy urnach do Suwerena jak gotowy pieniądz na koncie.