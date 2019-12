Filmiki propagandowe jak te z kampanii wyborczej z brochą i "Polską w ruinie"! Każdy wie że Polska stała się światowym złomowiskiem militarnym każdy tu wpycha jakiś nic nie przydatny złom! Wojsko kupiło czołgi wyeksploatowane i złomowane , nadające się tylko na defilady po przemalowaniu , bo w terenie mogą się rozsypać. Podobnie jest z samolotami" Mig 29" co potwierdza seria wypadków tych samolotów. Braki szkolenia pilotów które przyczyniły się do katastrofy Smoleńskiej bo prezydent Kaczyński zabronił szkoleń na specjalistycznym sprzęcie znajdującym się jedynie w Moskwie. Powołana przez Macierewicza armia WOT która niema umundurowania i broni , na ćwiczeniach w prywatnych trampkach i stalowych hełmach z II wojny tylko przemalowanych. Śmigłowce Francuskie "karakal "dla wojska Macierewicz zamienił na Amerykańskie dla rządu by woziły na działkę marszałka sejmu Kuchcińskiego w weekendy. Teraz czekamy na kilkudziesięcioletnie łodzie podwodne od szwedów! Uzbrojenie WP to PiS na wodę fotomontaż...

