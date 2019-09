17 IX '39. Nigdy nie zapomnimy o rosyjskiej agresji

Rafa\\305\\202 17.9.19 9:10

Rosjanie nigdy nie byli przyjaciółmi Polaków ale to co my obecnie wyprawiamy "wstając z kolan" to już kompletny bałagan nie tylko w naszym domu Polsce ale i w naszych głowach. Zadarliśmy z każdym w Europie kto ma inną narodowość niż Polak, Węgier no i może Włoch. Jeśli nadal będziemy się tak zachowywać to w przypadku konfliktu zbrojnego, Polska "wstająca z kolan" i zostanie podobnie jak w 1939 roku całkowicie samotna. Amerykanie nie ruszą placem, ponieważ to nie będzie ich wojna a nasza a swoje bazy przeniosą tak szybko jak to możliwe w bezpieczne miejsce.

Szukajmy przyjaciół w Europie i na całym świecie ale nie zachowujmy się jak słoń w składzie porcelany rozbijając wszelkie istniejące sojusze.